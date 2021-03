06:53

Vettel: Bei Aston Martin zu alter Stärke?

Wo wir gerade beim viermaligen Weltmeister sind: Toto Wolff erklärt bei 'Sky': "Sebastian war in den letzten Jahren in einer Abwärtsspirale, wo meiner Meinung nach gerade das Zwischenmenschliche einen großen Faktor hatte. Ich bin davon überzeugt, dass er dieses Leistungsvermögen nach wie vor hat. Er ist ja wirklich jung, Anfang der 30er, mit unheimlich viel Erfahrung."



"Man vergisst, dass er der jüngste Weltmeister war bei Red Bull", erinnert Wolff und ergänzt: "Insofern bin ich davon überzeugt, dass wir wieder den Sebastian sehen können, den wir nicht nur in den Red-Bull-Jahren hatten, sondern auch einen Sebastian, der in der ersten Ferrari-Periode richtig stark und unser Hauptkonkurrent war."