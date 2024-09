Formel-1-Liveticker: Adrian Newey vorgestellt - Stroll Sr. will nach oben!

Weltmeisterautos kann Newey

Adrian Newey weiß, was er tut. Der Brite gilt als einer der klügsten Köpfe in der Geschichte der Formel 1, wenn es darum geht, ein Auto zu designen, das in der Lage ist, Weltmeister zu werden.



Zuletzt hat die aerodynamische Regelreform und das Comeback des Ground-Effect-Autos dafür gesorgt, dass Max Verstappen relativ unbehelligt zwei Mal in Folge Formel-1-Weltmeister werden konnte. Seitdem Newey nicht mehr aktiv am RB20 mitarbeitet, geht die Kurve nach unten. Ein Zufall?



In unserer Fotostrecke könnt ihr einen Blick auf die Weltmeisterautos von Adrian Newey werfen. Lawrence Stroll hofft sicher, dass eins in British Racing Green dazukommt und vielleicht sogar sein Sohn Lance drin sitzt.

Foto: LAT

Designguru Adrian Newey erschuf in seiner seit 1988 währenden Formel-1-Karriere 14 Autos, die WM-Titel einfuhren. Die Boliden, die er für Williams, McLaren und Red Bull auf das Zeichenbrett brachte, fuhren über 150 Grand-Prix-Siege ein. Wir zeigen die Geniestreiche des Briten.