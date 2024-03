Dschidda-Samstag in der Analyse: Alpine ganz unten angekommen!

Wie gehts weiter?

Für Oliver Bearman steht wohl bereits ab dem kommenden Rennwochenende wieder das Tagesgeschäft in der Formel 2 auf dem Programm. Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur deutete an, dass es eher in die Richtung geht:



"Das Ergebnis aus Dschidda wird in ein paar Wochen schon wieder hinter uns liegen. Dann muss sich Oliver auf die Formel 2 konzentrieren. Da hat er eine große Aufgabe vor sich. Denn das Wochenende hat ihn einiges gekostet: Er wäre in der Formel 2 von der Poleposition losgefahren. Sich wieder in den Titelkampf einzuklinken, das dürfte eine Herausforderung werden. Aber er wird noch die Gelegenheit kriegen, dieses Jahr etwas mehr Formel 1 zu fahren."



Vielleicht bei Haas? Teamchef Ayao Komatsu hat ihn auf jeden Fall auf dem Zettel:



"Auf jeden Fall. Ich habe mir Olivers Rennen noch nicht im Detail angesehen. Er ist 2023 in Mexiko und in Abu Dhabi für uns im Training gefahren. Es war sofort klar: Er ist ein kompletter Rennfahrer. Sehr beeindruckend. Ich freue mich wirklich, ihn dieses Jahr bei sechs Trainings im Auto zu haben. Ich freue mich auch sehr für ihn", sagte er bei Sky.