Formel-1-Liveticker: Mercedes kündigt weitere Updates für Imola an

Steiner von Haas-Erfolg nicht überrascht

Für Haas läuft es aktuell besser als erwartet. Das Team liegt in der WM auf Rang sieben und punktete an vier der sechs bisherigen Rennwochenenden. Für Ex-Teamchef Günther Steiner ist der Schritt nach vorne keine so große Überraschung.



Gegenüber Welt erklärt er: "Die Zeiten sind genau das, was wir vergangenes Jahr prognostiziert haben. Dass man mit Platz sieben so gut dasteht, liegt meiner Meinung aber eher daran, dass Teams wie Williams, Alpine und Sauber den Erwartungen hinterherhinken."



"Haas nutzt das aus. Für das Team freut es mich", so Steiner, der das Team nach der Saison 2023 verlassen musste. Das aktuelle Auto wurde also noch in seiner eigenen Amtszeit einwickelt.



Auf die Frage, wie groß daher sein eigener Anteil am aktuellen Erfolg sei, antwortet er: "Wie bei jedem anderen Rennstall war das Auto für diese Saison Ende November fertig entwickelt."



"Daher habe ich meinen Anteil daran – was aber nicht heißen soll, dass das Auto allein meine Handschrift trägt. Es trägt die Handschrift des Teams in Italien", betont Steiner, der sich aktuell in einem Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Arbeitgeber befindet.