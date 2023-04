Formel-1-Liveticker: Ausstiegsklausel bei Charles Leclerc?

Warum der Sprint in Baku besonders riskant ist

In Baku gibt es am Wochenende eine Besonderheit: Der Sprint am Samstag findet nämlich erst um 17:30 Uhr Ortszeit statt, das Rennen am Sonntag aber schon um 15:00 Uhr. Heißt: Es bleibt nach dem Sprint nur wenig Zeit für mögliche Reparaturen.



Aston-Martin-Teamchef Mike Krack erklärt: "Ein Sprint in Baku macht mich nervös, weil man einfach nicht genug Zeit hat, einen größeren Schaden zu reparieren." Denn "direkt nach dem Sprint" würden die Autos bereits für die Nacht verpackt.



"Und am [Sonntag-]Morgen hat man nur drei, vier Stunden Zeit, um das Auto zu reparieren, wenn es stark beschädigt ist", so Krack. Denn über Nacht darf während der Sperrstunde nicht an den Boliden gearbeitet werden.



Und der enge Straßenkurs in Baku erhöht zudem auch noch das Risiko auf einen Unfall im Sprint am Samstag. "Es besteht also ein hohes Risiko dabei. Aber das ist für alle gleich", so Krack.