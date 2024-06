Formel-1-Liveticker: Barcelona richtungsweisend für die weitere Saison?

Tsunoda: Habe mich jetzt besser im Griff

Der Japaner schaffte es zuletzt viermal in Folge in Q3 und konnte außerdem in drei dieser vier Rennen am Ende auch punkten. Er ist mit seiner Entwicklung in dieser Saison daher ziemlich zufrieden.



"Ich scheine in den letzten Rennen im Qualifying recht gut abzuschneiden. Vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie ich mich im Freien Training darauf vorbereite", erklärt Tsunoda selbst.



"Und es hat auch damit zu tun, dass ich meine Emotionen unter Kontrolle habe, mich selbst besser im Griff habe", glaubt er und erklärt: "Das macht das Fahren und das Feedback besser und gibt mir zusätzliches Vertrauen."



In der Tat ist der Japaner am Funk inzwischen teilweise etwas weniger aufbrausend als in der Vergangenheit. Ganz abgelegt hat er diese Eigenschaft aber noch immer nicht ...