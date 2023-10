Formel-1-Liveticker: Beendet Perez in Mexiko seine Karriere?

Rekorde nicht egal

Max Verstappen gilt nicht als jemand, der sich sehr um Rekorde schert, im Gegenteil, er spielt so ziemlich jeden Rekord in jeder Presserunde ordentlich runter.



Das kauft ihm Sky-Experte Nico Rosberg aber nicht ab, wie er im Rahmen des Katar-Grand-Prix sagte:



"Er sagt immer "nein, nein", aber natürlich. Und er hat auch zum Beispiel bei Rennen in Folge dieses Jahr, Rennsiege in Folge, da hat er immer gesagt: Ach, da gucke ich nicht so drauf. Dann kommt er aus dem Auto und zeigt dann die Neun und so weiter. Natürlich denkt man daran. Das ist auch besonders, so Geschichte zu schreiben. Und das technische Team ist ja stabil bei Red Bull."



"Alle bleiben gleich. Die machen die beste Arbeit in den letzten Jahren. Max fährt als bester Fahrer da gerade. Also, von daher, sieht es sehr danach aus, dass es auch so weitergehen kann. Es wird schwierig. Die, die vielleicht eine Challenge machen können, sind McLaren, Mercedes, Ferrari, weiß ich nicht, eher weniger glaube ich", führte Rosberg fort.



Einen weiteren Meilenstein könnte Verstappen übrigens noch erreichen, denn wenn er alle Rennen bis Saisonende gewinnen sollte, würde er Sebastian Vettel in der ewigen Siegerliste mit dann 54 Siegen von Rang drei verdrängen.