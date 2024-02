Formel-1-Liveticker: Bei Alpine zählt 2024 der Fortschritt, nicht die Frühform

Gelebter Zweckoptimismus?

Wohin geht die Reise bei Alpine in der Formel-1-Saison 2024? Der A524 konnte bei den Testfahrten in Bahrain nicht wirklich überzeugen, das neue Konzept von Technik-Boss Matt Harman geht noch nicht auf und so droht man zu Saisonbeginn ordentlich ins Hintertreffen zu geraten.



Teamchef Bruno Famin sieht aber vor dem Saisonstart in Bahrain eher die mittel- und langfristigen Chancen als das Risiko eines Absturzes am Anfang:



"Unser Ziel in diesem Jahr wird es sein, eine Dynamik zu erzeugen, um das Auto zu verbessern und auch das Team zu verbessern", sagte er. "Das betrifft das Team als Ganzes, und nicht nur an der Strecke."



"Es geht um viel mehr als um ein Ziel in Bezug auf das Endergebnis, die Position in der Meisterschaft oder Podiumsplätze. Was ich wirklich sehen muss, ist diese Dynamik."



"Das Auto ist so, wie es im Moment ist. Das Wichtigste ist, dass wir es gemeinsam mit dem Team, mit den Werken in Viry und Enstone und an der Strecke weiterentwickeln können. Jeder will sich verbessern", sagte der Franzose.