Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Japan

Genau hingeschaut

Fernando Alonso war sich nach dem Qualifying in Japan sicher, dass Platz zehn, gerade so an der Grenze zum Rausfallen aus der Session, das Maximum ist, wo Aston Martin sich befindet.



Aber schon jetzt wird natürlich darüber nachgedacht, was man für die nächste Saison anpacken muss, dabei hilft auch die Konkurrenz:



"Wir machen uns Notizen, wir lernen aus allem, und wir sehen, was unsere Konkurrenten machen, vor allem McLaren, wenn wir uns die großen Schritte ansehen, die sie während der Saison gemacht haben."



"Das ist etwas, worauf wir schauen können und was uns für das nächste Jahr inspiriert", sagte der Spanier in der Medienrunde nach der Qualifikation in Suzuka.