Formel-1-Liveticker: Bei Perez geht es "genau in die falsche Richtung"

Steiner: Update läuft noch nicht wie erhofft

Haas legte relativ große Hoffnungen in das Update, das man in Austin ans Auto brachte. Die Realität ist allerdings, dass man mit den neuen Teilen in den USA und Mexiko bislang noch keine Punkte holte.



Günther Steiner gesteht daher: "Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass wir vielleicht ein bisschen mehr von dem Upgrade erwartet haben. Aber es ist immer noch ein kleines Auf und Ab, weil Austin ein Sprint-Wochenende mit nicht viel Testzeit war."



Und in Mexiko könnte die extreme Höhenlage das Bild etwas verzerrt haben, so der Teamchef. "Wir hatten am vergangenen Wochenende nicht genug Gesamtabtrieb, deshalb bin ich noch nicht zu einem vollständigen Ergebnis gekommen.



"Aber die Erwartungen waren etwas höher", räumt er ein. Mal schauen, was in Brasilien am Wochenende geht.