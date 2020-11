03:09

Bekommt die Formel 1 ein Coronaproblem?

Einstiegen wollen wir heute mit einem Thema abseits der Rennstrecke. Und zwar geht es um die steigenden Coronazahlen in der Formel 1. So muss Williams an diesem Wochenende auf mehrere Mitarbeiter verzichten, darunter auch auf Teamchef Simon Roberts. Wirklich überraschend kommt das angesichts der weltweiten Entwicklung der Pandemie nicht. Denn von der bleibt auch die Formel 1 nicht verschont.



Offiziell sind die Coronazahlen im Formel-1-Zirkus weiterhin niedrig. So wurden in der vergangenen Woche zum Beispiel 1.781 Tests durchgeführt, von denen nur acht positiv waren. Das schließt allerdings nicht die privaten Tests der Teams ein. Die Kollegen vom Schweizer 'Blick' berichten in diesem Zusammenhang, dass die Dunkelziffer in mehreren Teams "nicht sehr niedrig" sein soll.



"Einige der seit Monaten gestressten Mechaniker haben einfach nur noch Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus", heißt es in dem Artikel. Trotzdem plant die Formel 1 weiterhin damit, die letzten drei Saisonrennen in Bahrain und Abu Dhabi planmäßig durchzuziehen.