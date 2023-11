Formel-1-Liveticker: Bekommt Haas heute das "right of review"?

Noch eine Stunde

Die Mittagspause endet und wir schauen mal auf das, worüber in einer Stunde verhandelt wird.



Haas wird eventuell die Chance auf ein "right to review" des Endergebnisses aus Austin erhalten, auf das sie hoffen, denn ihrer Meinung nach haben beim Großen Preis der USA nicht alle ihre verdiente Tracklimitstrafe erhalten.



In diesem Artikel lest ihr, um wen es genau geht, was ihnen zur Last gelegt wird und wie Haas die Stewards bzw. die FIA davon überzeugen will, dass es richtig wäre, diesen Fall nochmal aufzurollen.