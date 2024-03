Formel-1-Liveticker: Bekommt Oliver Bearman 2025 ein F1-Cockpit bei Haas?

Geduldiger Piastri wird belohnt

Oscar Piastri hat in Dschidda ein sehr gutes Wochenende erwischt. Immer den gewissen Hauch vor seinem Teamkollegen Lando Norris und am Ende mit Platz 4 belohnt worden. Auch sein Teamchef Andrea Stella hatte lobende Worte für den Australier nach dem Rennen. In seiner Medienrunde sagte er:



"Oscars Rennen ist die Quittung für sein starkes Ergebnis von gestern, als er sich im Qualifying auf Platz 5 qualifiziert hatte. Heute konnte er eine weitere Position gutmachen und kam auf Platz 4 ins Ziel, in einem, wie ich finde, sehr sauberen und soliden Rennen, in dem er sich aus Schwierigkeiten heraushielt, schnell war, aber auch geduldig, Wenn man geduldig sein muss und nicht nervös wird, wie 'Ich konnte Hamilton nicht überholen, ich werde hier mehr angreifen', hatte er in einer Phase ein kleines Problem in Kurve eins, ein paar Mal ging er zu weit - [aber] er blieb ruhig, er wartete darauf, dass das Rennen zu ihm kam."



Wichtig für Piastri, denn dieser hatte zuvor in der Fahrerparade gesagt, dass Platz 4 und 5 das Maximum für McLaren sein sollten. Er hat das Ergebnis also definitiv maximiert.