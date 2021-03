08:46

Perez: Corona härter erwischt, als gedacht

Am bevorstehenden Wochenende wird Sergio Perez sein erstes Rennen für Red Bull bestreiten. Der Mexikaner hat im Podcast 'Beyond the Grid' über das Zustandekommen des Deals geplaudert, aber auch über sein schwieriges Vorjahr samt Corona-Infektion. "Das war sehr schwierig, diese Achterbahnfahrt im Vorjahr."



"Zu jener Zeit dachte die Formel 1 noch, dass alles kugelsicher wäre. Ich wurde scharf kritisiert - und das ausgerechnet zu einem sehr heiklen Zeitpunkt in meiner Karriere." Denn er musste beide Silverstone-Rennen pausieren, und war gerade im Begriff, sein Cockpit bei Racing Point zu verlieren.



Wie es der Zufall so will, war er ausgerechnet in Milton Keynes unweit der Red-Bull-Fabrik in Quarantäne. "Als ich danach das erste Mal wieder ordentlich laufen ging, habe ich gemerkt, dass Corona mich härter getroffen hat, als ich dachte." Erst beim Rennen in Belgien mehrere Wochen später fühlte er sich wieder körperlich fit.