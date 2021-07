07:25

Steiner besucht Haas-Büro in Maranello

Zurück zu Haas. Die US-Truppe hat die Zusammenarbeit mit Motorenlieferant Ferrari ab dieser Saison noch weiter intensiviert. In Maranello ist eine neue Abteilung für Haas eingerichtet worden. Günther Steiner hat die Anlage nach dem Grand Prix von Aserbaidschan besucht.



"Das tägliche Geschäft in unserem Büro in Maranello wird von Simone Resta gemanagt. Wir stehen ständig in Kontakt und besprechen alles." In den fünf Monaten, in denen das Büro nun in Betrieb ist, habe der ehemalige Ferrari-Techniker einen "guten Job" gemacht. Vor allem strategisch war die Investition wichtig, damit sich die US-Mannschaft auf die Regeländerungen, die 2022 in Kraft treten werden, gut vorbereiten kann.