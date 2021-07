09:56

Reifendruck-Theorie: FIA reagiert 2022

Zurück in die Gegenwart: Bereits gestern haben wir im Liveticker über die Baku-Reifenschäden und mögliche Ursachen berichtet. Ein offizielles Untersuchungsergebnis nach der Analyse der Reifen von Stroll und Verstappen bleibt Pirelli weiterhin schuldig. In diesem Vakuum hat sich nun in italienischen Medien eine neue Theorie verbreitet.



Laut der italienischen Zeitung 'La Gazzetta dello Sport' stehen die Teams im Verdacht, selbst für die Schäden mitverantwortlich zu sein, indem sie den Reifendruck manipuliert haben.



Klar ist: Die Teams operieren immer am Limit, so auch beim Reifendruck. Allerdings können niedrige Drücke dazu führen, dass sich die Konstruktion unter Last stärker verformt, was im schlimmsten Fall zu Reifenschäden führt.



Daher gibt Pirelli einen minimalen Reifendruck am Rennstart vor. In Baku wurde dieser Wert für Sonntag von 19 auf 20 psi angehoben. Dieser Wert wird vor dem Start überprüft, allerdings nicht während der Fahrt oder am zweiten Reifensatz - ein Schlupfloch, das 2022 geschlossen wird.



In Artikel 10.7.3. des Technischen Reglements 2022 steht festgehalten: "Alle Autos müssen mit Reifendruck- und Temperaturüberwachungssensoren ausgestattet sein, die von einem von der FIA benannten Lieferanten nach einer von der FIA festgelegten Spezifikation hergestellt wurden."