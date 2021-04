05:10

Anderson: Aston Martin "droht zu implodieren"

Ein Thema, das uns schon seit dem Winter begleitet: die Regeländerungen. Unterboden und Diffusor wurden beschnitten, was vor allem Mercedes und Aston Martin ("Low-Rake"-Autos) scheinbar getroffen hat. Vor allem das "neue" Team in Grün hat sich lauthals über die Änderungen beschwert. Mittlerweile ist Teamchef Otmar Szafnauer zwar wieder ein wenig zurückgerudert, dennoch bleibt ein Vorwurf im Raum stehen.



Experte Gary Anderson bei 'The Race' schreibt zu den Vorwürfen: "Man kann sich hinter verschlossenen Türen nach Herzenslust streiten und zanken, aber Anschuldigungen öffentlich zu machen, vor allem mit dem Hinweis, dass man rechtliche Schritte in Erwägung ziehen könnte, ist unangebracht und kommt nie gut an."



Das sei auch bei Aston Martin nun der Fall, meint er und befürchtet, dass der Druck von Teambesitzer Lawrence Stroll zu groß wird. "Das würde bedeuten, dass ein sehr gutes Team nicht die Zeit bekommt, zu wachsen [...], sondern dass es unter dem Druck des Managements zu implodieren droht, obwohl es eigentlich auf dem Weg nach vorne sein sollte."