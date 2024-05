Miami-Sonntag in der Analyse: Carlos Sainz verliert P4 nachträglich!

Darum wurde Magnussen bestraft

Der Däne, darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, ist nicht einverstanden mit der Zehn-Sekunden-Strafe, die er für den Sargeant-Crash bekommen hat. Inzwischen haben die Rennkommissare erklärt, warum es die Strafe gab.



So heißt es, dass Magnussen am Scheitelpunkt von Kurve 2 mit der Vorderachse noch nicht neben der Vorderachse von Sargeant gewesen sei. Daher habe er kein Recht auf Platz neben dem Williams gehabt.



Magnussen trage daher die alleinige Schuld für den anschließenden Zwischenfall. Hier die komplette Begründung im Wortlaut:



"Per the Driving Standards Guidelines, in order for Car 20 to be given room for an overtaking attempt on the outside, Car 20 needed to have the front axle at least alongside the front axle of the other car at the apex of Turn 2."



"It was clear that Car 20 did not have its front axle in that position such that it was entitled to room in that corner. Further, if this is looked at purely as an overtaking on the inside of Turn 3, Car 20 would also not have had the right to the corner, by the standards for an inside overtake."



"Even if this was viewed as a sequence of corners or a chicane, the decision remains the same. Per the guidelines, priority will be given to the first corner and if you do not have the right to be given room, then you do not get the benefit for the next corner."



"Car 20 was therefore wholly to blame for the collision that occurred."