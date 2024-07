Spielberg-Sonntag in der Analyse: Muss Verstappen härter bestraft werden?

Warum es keine unsichere Freigabe war

Bereits beim ersten Boxenstopp zuvor gab es eine knifflige Szene, als Red Bull Verstappen aus der Box ließ und dieser fast in Norris gekracht wäre, der gerade selbst in seine Box einbiegen wollte.



Die Stewards sahen sich das an, sprachen letztendlich aber keine Strafe aus. Im Urteil heißt es zwar, dass es "die Möglichkeit" gebe, dass Verstappen Norris bei der Anfahrt zum Boxenstopp behindert habe.



Eine Strafe gebe aber nur dann, wenn eine Aktion in der Boxengasse potenziell gefährlich für Teampersonal oder andere Fahrer sei. Und das sei hier nicht der Fall gewesen: Hier die Begründung im Wortlaut:



"Car 1 was released from its pit stop station when Car 4 was approaching. There is a possibility that Car 1 hindered Car 4 on its approach to the pit stop. However, Article 34.14 a) specifies that a car is considered to be released in an unsafe manner if it could endanger pit lane personnel or another driver. This was not the case and therefore no further action is taken."