Marko: Crash war gut für Hamilton

Wo wir gerade noch einmal bei dem Unfall sind ... Helmut Marko kann nicht ganz nachvollziehen, dass sich Toto Wolff so darüber ärgert. "Ich glaube, Toto muss das Bild etwas größer sehen", sagt er bei 'Servus TV' und erklärt: "Russell hat's ermöglicht, dass Hamilton wieder ins Rennen gekommen ist. Ohne Russell-Crash hätte er mindestens eine Runde verloren."



In der Tat hatte Hamilton bereits eine Runde Rückstand nach seinem Fehler und hätte unter normalen Umständen keine Chance mehr aufs Podium gehabt. Durch die rote Flagge nach dem Crash konnte er noch Zweiter werden und die WM-Führung so verteidigen. Zumindest kurzfristig hat der Unfall Mercedes also irgendwie schon geholfen.