Vettel: "Es steckt noch mehr drin"

Für Sebastian Vettel lief es heute noch nicht ganz so rund. Der Deutsche reihte sich am Ende des Tages nur auf dem 15. Platz ein. Eineinhalb Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit von Max Verstappen. "Das Auto fühlt sich noch nicht so gut an", erklärt er darauf angesprochen.



Teamchef Otmar Szafnauer, der vorhin in einer Medienrunde zu uns gesprochen hat, bestätigt: "Bisher haben wir hier noch keine gute Balance gefunden. Die Fahrer hatten ziemlich mit Untersteuern zu kämpfen. Das Auto ist noch nicht, wo es sein muss - und das in einem wirklich engen Mittelfeld."



Bei Vettel kam heute noch hinzu, dass er durch seinen FT1-Ausrutscher in Kurve 11 Zeit verloren hat. "Gottseidank haben die Jungs und Mädels gut geschraubt und waren schnell, dass ich noch ein bisschen raus konnte. Am Nachmittag war vielleicht die eine [schnelle] Runde nicht so besonders. Positiv ist: Ich kann das Auto spüren und dass da noch mehr drinsteckt."