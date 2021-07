05:59

Mercedes: "Undercut" war die schnellste Lösung

Hätte Hamilton in Baku mit einer anderen Strategie gar den 99. Sieg einfahren können? Der Brite stoppte bereits in Runde 11 von gebrauchten Soft-Reifen auf frische Hards, Rennsieger Sergio Perez setzte hingegen auf den "Overcut" und stoppte in Runde 13. Noch besser funktionierte diese Strategie bei Sebastian Vettel, der Heppenheimer ging erst in Runde 18 an die Box.



Technikchef Mike Elliott erklärt, dass Mercedes einen "Undercut" der Konkurrenz verhindern wollte, daher holte man Hamilton früh herein. "Als die Lücke hinter uns größer wurde und wir an die Box kommen konnten, ohne hinter einem langsameren Auto herauszukommen, mussten wir diese Gelegenheit nutzen." Wäre Hamilton hingegen länger auf der Strecke geblieben, dann hätte Red Bull die Möglichkeit zum Undercut gehabt, so Elliott.



Denn: "Obwohl es im Fernsehen so aussah, als sei ein Overcut die bessere Lösung, war der Undercut in Wirklichkeit die schnellste Lösung. Der Grund, warum es sich für uns nicht ausgezahlt hat, war, dass wir einfach nicht schnell genug waren."