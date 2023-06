Formel-1-Liveticker: Braucht Deutschland wieder einen Formel-1-Helden?

Mercedes: Gute Chancen in Silverstone?

Apropos Silverstone: George Russell ist für sein Heimrennen ziemlich optimistisch. "Ich denke, wenn man in Barcelona stark ist, ist die Chance groß, dass man auch in Silverstone stark sein wird", hofft der Brite.



"Ich denke, dass wir in Silverstone wahrscheinlich konkurrenzfähiger sein werden, als wir es an diesem Wochenende [in Kanada] aufgrund der Natur der Strecke vielleicht sein werden", grübelt Russell.



"Vor allem mit dem neuen Layout in Barcelona gibt es eine Menge ähnlicher Charakteristiken [wie in Silverstone], viele Kurven mit hohen und mittleren Geschwindigkeiten", erklärt er.



Zuletzt in Spanien landeten beide Mercedes-Piloten auf dem Podium. Aber nun steht ja erst einmal Montreal an, wo man bei Mercedes mit einem schwierigeren Wochenende rechnet.