Formel-1-Liveticker: Braucht die Formel 1 mehr schlechte Fahrer?

Sainz über das Ricciardo-Schicksal

Der Fall Daniel Ricciardo zeigt, wie unerbittlich die Formel 1 sein kann. "Jeder Fahrer weiß das, denn es passiert uns allen bei jedem Rennen in geringerem Umfang", sagt Ferrari-Pilot Carlos Sainz gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "In diesem Sport ist man leider immer nur so gut wie sein letztes Rennen."



Und wenn man das ausweitet, dann sei man auch immer nur so gut wie seien letzte Saison. "Und deshalb ist Daniel in einer so schwierigen Situation", meint der Spanier. "Keiner erinnert sich an deine guten Tage, es zählt nur, wenn du im letzten Qualifying oder in der letzten Saison eine halbe Sekunde zurückliegst. Und daran können wir nichts ändern."



Daher leide Sainz auch mit Ricciardo mit, "weil ich weiß, wie gut er ist." Aber: Sainz weiß auch, dass das Gleiche auch in die andere Richtung gilt: "Vielleicht kommt er zurück, und in zwei Jahren gewinnt er ein Rennen. Niemand erinnert sich dann an die zwei Jahre mit McLaren."