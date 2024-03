Formel 1 am Dienstag: Frauenrechtlerin kritisiert Red Bull scharf im Fall Horner

Braucht es mehr Punkte?

Für die Teams nach den Top-5-Teams in der Formel 1 ist es unglaublich schwer, Punkte zu sammeln. Da braucht es technische Defekte, Unfälle oder ganz schlechte Tage, damit das klappt. In Australien gab es so einen für Red Bull und Mercedes, deshalb schafften es Yuki Tsunoda und die beiden Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen in die Punkte.



Braucht es vielleicht mehr Punkte für mehr Plätze? Eine Frage, die einigen Fahrern gestellt wurde.



Nico Hülkenberg: "Gute Frage. Eine knifflige Frage. Offensichtlich gibt es 20 Autos, zehn bekommen Punkte, und das ist schon seit langer Zeit so. Und es fühlt sich richtig an, aber natürlich ist die Schere, vor allem sonntags, enorm groß. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, um das zu sagen, aber wenn das noch eine Weile so bleibt, könnte man das vielleicht in Betracht ziehen. Oder sogar für Quali Punkte oder ähnliches."



Valtteri Bottas: "In dieser Situation wäre das meines Erachtens optimaler. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird es mit den neuen Regelungen in 26 mehr gemischt sein. Dann reichen die ersten 10 aus. Aber jetzt scheint es eine ziemlich klare Reihenfolge zu geben, was die ersten fünf Teams angeht. Und danach ist es sehr eng."



Alexander Albon: "Egoistisch gesehen, ja, natürlich möchte man ein bisschen mehr. Aber ich würde das System, das wir haben, nicht ändern. Ich denke, es ist einfach so, dass die fünf besten Teams einen besseren Job machen als die fünf schlechtesten Teams. Ich würde also das Format nicht ändern."



Selbst hier geht die Stimmungslage auseinander, aber wie Motorsport-Total.com erfahren hat, wird weder bei der FIA noch bei Liberty Media ernsthaft darüber nachgedacht, dass das Punktesystem verändert wird.



Die "zweite Liga" muss sich also weiter strecken und auf schlechte Tage in "Liga eins" hoffen.