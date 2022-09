Formel-1-Liveticker: Braucht Ferrari einen neuen Teamchef?

Verstappen vor neuem Punkterekord

Viel wurde zuletzt darüber gesprochen, dass der Niederländer als erster Fahrer in der Geschichte 14 Formel-1-Rennen in einem Jahr gewinnen könnte. Doch es gibt noch einen weiteren Rekord, den der Weltmeister brechen könnte!



So holte bisher noch nie ein Pilot mehr Punkte in einer Saison als Lewis Hamilton 2019 (413). Verstappen steht aktuell bereits bei 335, fehlen also nur noch 79 für einen neuen Rekord - und es sind ja noch sechs Rennen zu fahren.



Verstappen würde es also bereits reichen, bei jedem Rennen aufs Podium zu fahren, um den Rekord locker zu knacken. Und da sind zum Beispiel Bonuspunkte für die schnellste Runde oder den Sprint in Brasilien noch gar nicht eingerechnet!



Maximal könnte der Niederländer sogar noch auf 499 Punkte kommen. Heißt: Nach aktuellem Stand, ist es mehr als wahrscheinlich, dass Verstappen diesen Rekord übertreffen wird.



Mehr spannende Statistiken findet ihr übrigens in unserer umfangreichen Datenbank!