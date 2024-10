Formel-1-Liveticker: Bremsten Änderungen am Heckflügel McLaren ein?

Vowles: Colapinto gehört in die Formel 1

Bei Williams ist 2025 kein Cockpit für Franco Colapinto mehr frei, doch James Vowles will nach den starken Leistungen des Argentiniers nicht ausschließen, dass wir ihn 2025 trotzdem in der Startaufstellung sehen werden.



"Das ist definitiv nicht ausgeschlossen", betont er, obwohl 18 der 20 Cockpits für die kommende Saison bereits vergeben sind. Lediglich Sauber und die Racing Bulls haben noch keinen zweiten Fahrer für 2025 bestätigt.



"Aus meiner Sicht hat er sich seinen Platz in der Startaufstellung innerhalb weniger Rennen absolut verdient", sagt Vowles über Colapinto und erklärt, dass dieser mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende sei.



"Er wird immer schneller werden, und ich denke, das wissen auch die anderen Teams in der Startaufstellung. Selbst wenn er uns also [2025] Punkte wegnimmt, ist er ein professioneller Rennfahrer und sollte in der Formel 1 fahren", so Vowles.

Foto: Motorsport Images

