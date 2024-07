Spa-Samstag in der Analyse: Ist McLaren trotzdem Favorit?

Alonso: Mehr war nicht drin

Der Aston-Martin-Pilot sortiert sich einen Platz hinter seinem Landsmann ein und erklärt, dass er heute "das Maximum" herausgeholt habe und "zufrieden" sei. Am Ende wurde er "Best of the Rest" hinter den vier Topteams.



Er berichtet: "Das Auto fühlte sich im Qualifying gut an. In den restlichen drei Trainings des Wochenendes hatte ich ein wenig zu kämpfen. Ich hatte nie Vertrauen in das Auto. Ich brauchte drei oder vier Runden, um den Rhythmus zu finden."



Im Qualifying habe es dann aber gleich ab der ersten Runde gepasst. Im Hinblick auf das Rennen erklärt er trotzdem, dass es unter normalen Umständen wohl keine Chance gebe, die Autos vor ihm anzugreifen.



"Ich denke, wir müssen nach hinten schauen", so der Spanier. Anders sieht es bei seinem Teamkollegen aus, der 15. und damit Letzter in Q2 wurde. Sein Blick wird am Sonntag nach vorne gehen.



"Ich hatte im Qualifying mit dem Grip und der Balance des Autos zu kämpfen. Es ist schwer, wirklich zu pushen, wenn man nicht das nötige Vertrauen hat", so Lance Stroll, der zuvor in FT3 gecrasht war.