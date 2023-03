Formel-1-Liveticker: Brundle glaubt nicht an Hamilton-Wechsel

Knackt Verstappen seinen eigenen Rekord?

15 Saisonsiege holte der Niederländer im vergangenen Jahr und stellte damit einen neuen Rekord auf. Und George Russell traut Red Bull in diesem Jahr sogar zu, alle 23 Rennen zu gewinnen!



"Also diese Aussage von Russell ist vielleicht aus dem momentanen Frust des Bahrain-Rennens zu erklären. [...] Man muss die Kirche im Dorf lassen", winkt Helmut Marko allerdings ab.



"Wir haben eine gute Vorstellung abgeliefert. Aber von wegen alle Rennen gewinnen und WM-Titel in der Tasche haben: Wenn es so einfach wäre, wäre es schön …", so der Österreicher.



Trotzdem würde ich persönlich kein Geld darauf setzen, dass wir unsere Fotostrecke am Ende des Jahres nicht noch einmal überarbeiten müssen ...

Foto: Motorsport Images

Wer viele Rennen in einem Jahr gewinnt, hat gute Chancen auf den WM-Titel. Wer aber sind die erfolgreichsten Formel-1-Fahrer nach Saisonsiegen und wo steht der Rekord? Das zeigen wir in dieser Fotostrecke und präsentieren die Top-8-Fahrer mit den meisten Siegen in nur einem Jahr!