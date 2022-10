Formel-1-Liveticker: Budgetverstoß müsste "drakonisch bestraft werden"

McLaren-Update in Japan für beide Fahrer

In Singapur hatte lediglich Lando Norris die neuen Teile am Auto. "Wir werden dann in Japan jetzt nächste Woche mit beiden Autos am Start sein mit dem neuen Paket", kündigt McLaren-Teamchef Andreas Seidl bei 'Sky' an.



Wie viel das Update bringe, das wisse man übrigens noch nicht. Es sei noch "zu früh", um das zu sagen, so Seidl, denn: "Da wir uns am Freitag vor allem sehr schwergetan haben mit der Performance hier, haben wir nicht genügend Daten einfahren können."



"Es war definitiv ein Schritt nach vorne", betont er jedoch und ergänzt: "Wir hoffen jetzt einfach, wenn wir dann auf normalere Rennstrecken zurückkommen, wie in Suzuka, dass wir klar sehen, dass es ein guter Schritt nach vorne ist."



Das wäre nicht nur für die restlichen Rennen 2022 wichtig sondern auch für die "Weiterentwicklung für das nächste Jahr", erklärt der Teamchef.