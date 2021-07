15:19

Steiner: Haas "nicht sehr konkurrenzfähig"

Haas-Teamchef Günther Steiner hat in seiner Medienrunde am Abend verraten, dass er "ein wenig überrascht" sei ob des Abstands zum Rest des Feldes. Immerhin hat Schumacher sechs Zehntel auf Kimi Räikkönen auf P18 verloren. "Ich denke, Mick hatte keine gute Runde, daher weiß ich nicht wirklich, was möglich gewesen wäre."



Nachsatz: "Es ist natürlich nicht zufriedenstellend, so weit zurückzuliegen." Was würde ihn glücklich machen? "Wenn die Saison vorüber wäre", lacht Steiner und fügt hinzu: "Nein, nein. Im dritten Training haben wir nicht so schlecht ausgesehen, aber im Qualifying sind wir einfach nicht schnell genug. Alles, was besser ist als der letzte und vorletzte Platz, das würde mich glücklich machen im Moment."



Die schlechte Nachricht: Auch auf dem Longrun war Haas "nicht sehr konkurrenzfähig". Das Einzige, was den Rookies helfen könnte: Regen.