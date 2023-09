Formel-1-Liveticker: Der Rennsonntag in Singapur

Den Tränen nah

Ein emotional aufgelöster George Russell war bei Sky vor dem Mikrofon, man hat wirklich gesehen, dass er mit den Tränen kämpfen musste und er versuchte trotzdem darzulegen, wie er sich in diesem Moment gefühlt hat:



"Man macht einen kleine Fehler und zahlt den Preis dafür. Aber es ist herzzerreißend nach so einem tollen Wochenende. Das Auto fühlte sich großartig an, das Qualifying war toll, das Rennen auch, wir waren mutig bei der Strategie. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst und das Team enttäuscht habe. Es ist hart."



Er will aber zurückschlagen, hat dafür auch die Unterstützung von Toto Wolff, der bei Sky erzählte, dass er jetzt den Arm um die Schulter legt und ihn stärken will:



"Ja, absolut. Ich denke, als Fahrer ist man in so einem Moment am Boden. Also werde ich genau das machen."