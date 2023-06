Formel-1-Liveticker: Charles Leclerc gibt Fehler zu

Alpine bringt nächstes Update

Für Alpine war der Große Preis von Kanada zumindest für eine Seite der Garage erfolgreich. Esteban Ocon wurde Achter, Pierre Gasly hatte ein schwieriges Wochenende mit technischem Defekt, einer Schrecksekunde in der Quali und ein punktloses Rennen am Sonntag.



Um beiden Fahrern weiterzuhelfen wird das Team aus Enstone bereits in Spielberg das nächste Update bringen, so Teamchef Otmar Szafnauer im Gespräch mit Adam Cooper von Motorsport.com:



"Ja, wir haben etwas in der Pipeline. Es kommt also mehr in Österreich. Ein neuer Frontflügel. Unsere Strategie ist es, kontinuierlich Upgrades zu bringen, wenn wir sie finden, und nicht auf ein großes Paket zu warten. Das ist es also, was wir tun. In ein paar weiteren Rennen wird es dann noch weitere Upgrades geben."



Sie werden trotz des Sprintrennens in Österreich den neuen Frontflügel bringen, dieses Risiko wollen sie eingehen, so Szafnauer.