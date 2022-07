Formel-1-Liveticker: Charles Leclerc "ist der beste Freund von Red Bull"

Binotto: Werden es umso mehr genießen

Leclerc wollte sich nach seinem Fehler am besten zu Hause einschließen und erst wieder rausgehen, wenn er den Flug nach Ungarn nehmen muss. Zum Glück für ihn steht das nächste Rennen schon an diesem Wochenende an.



Teamchef Mattia Binotto hat seinen guten Glauben noch nicht verloren: "Ich habe Charles gesagt, dass die Dinge komplizierter sind, aber nicht unmöglich, und wir werden es umso mehr genießen, wenn wir es am Ende in einen Sieg verwandeln können", sagt er.



"Wenn ich auf die letzten Rennen zurückblicke, hatten wir immer ein großes Potenzial. Es hat sich nicht in die besten Ergebnisse in Form von Meisterschaftspunkten verwandelt, aber im Moment gibt es keinen Grund, warum das in den nächsten 10 Rennen nicht passieren sollte."