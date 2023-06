Formel-1-Liveticker: Charles Leclerc selbst schuld an Quali-Debakel?

Alonso: Aston Martin fürchtete Problem am Benzinsystem

Bei 'Sky' löst Teamchef Mike Krack nun auf, was es mit dem Lift and Cost auf sich hatte. "Mit den Bremsen hatten wir keine Probleme. Nach etwa einem Drittel des Rennens hatten wir den Verdacht, dass wir ein Problem mit dem Benzinsystem hatten", verrät er.



"Wir haben uns dann entschieden, auf Nummer sicher zu gehen. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es nicht so war. Aber in solchen Situationen muss man nach Hause fahren, was man hat. Und trotz Lift and Coast war es ein super Tempo", so Krack.



"Ich denke, wir hätten [ohne Lift and Coast] ein bisschen schneller fahren können, aber ich glaube nicht, dass es gereicht hätte, um auf Red-Bull-Niveau zu fahren"; so Krack, der insgesamt ein "sehr positives Fazit" zieht.



"Beide Autos in den Punkten", zeigt sich Krack zufrieden und erinnert: "Wir sind mit Lance von weit hinten gestartet und in die Punkte gefahren." Alonsos Teamkollege Stroll holte als Neunter noch zwei Zähler.