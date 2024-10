Formel-1-Liveticker: Colapinto möchte auch in Zukunft für Williams fahren!

Colapinto: Williams-Mann der Zukunft?

Franco Colapinto befindet sich derzeit einerseits in einer Luxusposition und andererseits in einer totalen Zwickmühle.



Die Luxusposition, weil er unbeschwert Formel 1 fahren kann, da er nächstes Jahr kein Cockpit hat, aber genau das ist die Zwickmühle, denn eigentlich hat er sich mit seinen bisherigen Leistungen absolut für eines empfohlen. Er selbst weiß noch nicht, wie es nächste Saison weitergeht, aber ihm ist klar, dass er James Vowles und Williams eine Menge zu verdanken hat und würde das auch gerne irgendwann zurückzahlen:



"Natürlich ist es sehr aufregend, dass James [Vowles] mich in der Formel 1 behalten will, und ich bin sehr dankbar dafür. In der Formel 1 gibt es viele Dinge, auf die man achten muss, und viele Details, die schwierig sind. Er hat mir geholfen, bei all diesen Dingen den Überblick zu behalten. Er war derjenige, der mir geholfen hat, diesen Traum wahr werden zu lassen", so der Argentinier in einem Interview mit der globalen Edition von Motorsport.com.



"Ich möchte bei Williams bleiben, ich liebe dieses Team und ich liebe es, wie es arbeitet. Ich bin der Meinung, dass man dankbar sein muss, und sie waren die ersten, die mir die Möglichkeit gegeben haben, in einem Formel-1-Auto zu sitzen. Ich würde mich freuen, wenn sich in Zukunft eine Gelegenheit in diesem Team ergeben würde. Wenn nicht, habe ich keine Ahnung, was ich tun kann, aber mein Plan A ist, in diesem Team zu bleiben. Sie haben viel in mich investiert, seit ich in den Nachwuchsklassen war, und dafür bin ich sehr dankbar."