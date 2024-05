Formel-1-Liveticker: Comeback wird "schwierig" für Mick Schumacher

Bottas: Habe auch andere Optionen neben Sauber

In der heutigen Medienrunde des Finnen ging es vor allem um seine Zukunft. Denn nach der Verpflichtung von Nico Hülkenberg ist ein Cockpit bei Sauber für 2025 bereits vergeben. Für das andere soll Carlos Sainz der Wunschkandidat sein.



Schlechte Karten also für Bottas? "Es gibt noch Gespräche. Ich glaube nicht, dass sich das Team bald entscheiden wird. Ich sehe zu, dass ich im Gespräch bleibe. Das Team arbeitet natürlich auch neben mir an dem Thema", betont der Finne.



"Seit Miami hat sich nichts geändert. Immer noch die gleiche Situation", stellt er klar und betont: "Wenn du auf dem Markt frei bist, schaust du dich immer um. Es geht schon eine ganze Weile lang in mehrere Richtungen, nicht nur in eine."



Wichtig sei ihm "Langfristigkeit. Ich will nicht nur ein Jahr fahren, einfach um in der Formel 1 zu sein. Ich will ein langfristiges Projekt mit klaren Zielen und mit Respekt für das, was ich leisten kann. Das ist mir am wichtigsten", so Bottas.



"Je schneller das Auto ist, desto besser. Aber am wichtigsten ist mir, für ein paar Jahre die Sicherheit zu haben, dass wir gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können", erklärt er und betont, er würde am liebsten vor der Sommerpause eine Entscheidung haben.



Er sei sich aber zu 99 Prozent sicher, dass er in der Formel 1 bleiben würde.