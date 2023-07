Formel-1-Liveticker: Daniel Ricciardo in der Fahrer-Pressekonferenz

Wenig Fahrzeit in den Trainings?

Esteban Ocon freut sich an den Ort seines größten Triumphes in der Formel 1 zurückzukehren. Der Franzose gewann 2021 den Großen Preis von Ungarn, freut sich seit je her darüber, am Hungaroring viele Fans zu haben, glaubt aber, dass diese am Freitag und Samstagmorgen durch die neue Reifenregel in der Qualifikation etwas in die Röhre gucken könnten:



"Es ist schwierig. Ich glaube, dass dadurch, dass wir weniger Reifensätze zur Verfügung haben werden, am Freitag auch weniger gefahren wird. Im dritten freien Training auch. Es wird auf jeden Fall interessant, wer sich für welches Vorgehen entscheidet und in welcher Session gefahren wird."



Jede Runde wird entscheidend sein, da ist sich Ocon sicher. Man muss schnell und viel lernen, weil man eben weniger Reifen zur Verfügung hat.