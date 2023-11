Formel-1-Liveticker: Der Sprintsamstag in Sao Paulo

Da ist die Pole!

Es geht doch! Lando Norris startet den F1 Sprint in Brasilien von der Poleposition. Der Brite konnte nach der Enttäuschung gestern heute die Leistung aus SQ2 konservieren und seinen McLaren ganz vorne abstellen.



61 Tausendstel vor Max Verstappen und auf Rang 3 dann Sergio Perez, die Norris direkt schnell überholen wollen heute Abend.



Enttäuschung bei Ferrari, Leclerc wurde nur Siebter, Sainz sogar nur Neunter hinter Daniel Ricciardo im AlphaTauri.



Ein bisschen schade für die Fans an der Strecke war nur, dass die Autos 3 Minuten vor Ende erst auf die Piste gegangen sind und alle nur einen Run gemacht haben. Es gab auch wieder einiges an Blockade in der Boxenausfahrt, Verstappen musste sich beispielsweise förmlich an den AlphaTauris und Charles Leclerc vorbeischieben, um voranzukommen. Noch gibt es aber keine Untersuchung.



Den kompletten Bericht des Sprint-Shootouts lest ihr wie immer hier von unserem Chefredakteur Christian Nimmervoll.