05:36

Ricciardo: Netflix hat Rivalität "erzwungen"

Die Netflix-Serie "Drive to Survive" ist wieder einmal in aller Munde. War die Begeisterung nach der ersten Staffel noch groß, so wird mittlerweile Kritik an der Darstellung und am Storytelling geübt. "Die erste Staffel war großartig", meint auch Daniel Ricciardo im Interview mit 'square mile'. Die Serie habe viel für den Sport und dessen Popularität getan.



"In der zweiten Staffel gab es Episoden oder Teile, wo sie es zu sehr erzwungen haben", meint er. Zum Beispiel wurde etwa künstlich eine Rivalität zwischen Ricciardo und Carlos Sainz aufgebaut, die es in Wahrheit so nie gegeben habe. "Es gibt andere Kerle, die ich weniger mag als Carlos. Ich mein, er kleidet sich wie ein Sechzigjähriger, aber abgesehen davon ist er okay", lacht der Australier.