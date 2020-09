05:16

In welche Kategorie fällt Vettel?

Ein Teamwechsel bringt in der Formel 1 fast immer ein Risiko mit sich. Wird sich dieses im Fall von Vettel auszahlen? Oder setzt er mit Racing Point auf das falsche Pferd? In dieser Fotostrecke haben wir uns zehn Weltmeister angesehen, die sich beim Teamwechsel eher verzockt haben. Alternativ dazu hätten wir aber auch noch folgende Fotostrecke:



Zehn riskante Formel-1-Teamwechsel, die sich ausgezahlt haben



In welche Kategorie Vettel wohl fallen wird ...?

Foto: Motorsport Images

Nigel Mansell zu McLaren (1995): Nach einem Jahr Formel-1-Pause kehrt der Weltmeister von 1992 in der Saison 1994 noch einmal für vier Rennen zu seinem Ex-Team Williams zurück. Weil er das Saisonfinale in Australien dabei sogar gewinnt, will er 1995 noch einmal angreifen - mit McLaren.