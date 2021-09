02:28

Samstag ist Sprinttag!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Samstag und in Monza steht der zweite Sprint in der Geschichte der Königsklasse an. Los geht's um 16:30 Uhr. Bereits vorher steht um 12:00 Uhr das zweite Training an, und hier im Ticker versorgen wir Dich wie üblich bis in den Abend hinein mit Stimmen, News und Gerüchten aus dem Paddock.



Ruben Zimmermann begleitet Dich an dieser Stelle erneut durch den Tag