09:13

Seidl: Das ist die größte Herausforderung in Silverstone

McLaren-Teamchef Andreas Seidl hat in der Medienrunde über die größte Herausforderung an diesem Wochenende gesprochen: die "operative Seite". Der Deutsche betont, dass seine Mannschaft besonders darauf achten werde, die abgeänderten Regeln, etwa bezüglich des Parc ferme, einzuhalten.



Im Qualifying am Abend erwartet er kein "Durcheinander" der Rangordnung. Er weiß: McLaren war an den Trainingsfreitagen in diesem Jahr meist noch im Hintertreffen und konnte sich über Nacht verbessern. Doch nun habe man die Vorbereitung dementsprechend angepasst. Daher sieht er "kein großes Problem".



"Nicht ideal" sei die bisherige Woche für das Team verlaufen. Am Sonntag wurde Lando Norris am Rande des EM-Finals im Wembley-Stadion beraubt worden. Er sei "in keinem perfekten Zustand", weiß Seidl. Gleichzeitig erhalte er aber volle Unterstützung vom Team, der Fokus liege auf dem Rennwochenende. "Ich erwarte keine Probleme", so Seidl.



Außerdem wurde gestern bekannt, dass McLaren-CEO Zak Brown einen positiven Corona-Test abgeliefert hat. Insgesamt drei Personen sind in Quarantäne. Die "rigorose Herangehensweise" des Teams in Sachen Corona habe die Fälle frühzeitig aufgedeckt, ist Seidl froh.