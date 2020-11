04:41

Kwjat: Problem mit Sitzgurten gelöst

Der Russe beschwerte sich in Portimao am Funk in einer Szene darüber, dass seine Sitzgurte nicht fest gewesen seien. Natürlich ein Sicherheitsthema. Nun erklärt er allerdings, dass das Team das Problem "verstanden" und "korrigiert" habe. "Ich denke nicht, dass es noch einmal passieren wird", gibt er Entwarnung.



Auch für die FIA ist das Thema damit abgehakt. Rennleiter Michael Masi erklärt, dass es "Gespräche" über den Vorfall in Portugal gegeben habe. Allerdings seien die Sitzgurte am AlphaTauri in der Situation nicht komplett offen sondern nur "etwas locker" gewesen, weshalb die Sache erledigt sei, nachdem das Team nun nachgebessert habe.