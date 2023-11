Formel-1-Liveticker: Der Freitag in Las Vegas

Keine weitere Strafe für Stroll

Die Rennkommissare haben schnell entschieden: Für das angebliche Missachten von gelben Flaggen bekommt Lance Stroll keine weitere Strafe. Er muss damit also "nur" fünf Platz für sein Vergehen aus FT3 zurück.



Die Stewards erklären, an der Telemetrie sei zu sehen, dass Stroll nämlich in der Tat vom Gas gegangen sei. Hier die Begründung im Wortlaut:



"Examination of the telemetry and comparison with that of his team mate in Car 14, revealed that the driver of Car 18 lifted off the throttle earlier than on his previous fast lap, came back onto the throttle later than on his previous fast lap, and that his speed into the corner was significantly less than on his previous fast lap and that of his team mate."