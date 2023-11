Formel-1-Liveticker: Las-Vegas-Premiere wird zum kompletten Desaster

Verlängerung offiziell

Die FIA meldet nun ganz offiziell, dass FT2 in der Tat um 11:00 Uhr unserer Zeit beginnen und 90 Minuten dauern wird. Am Zeitplan für den Samstag wird sich nichts ändern - was allerdings so eigentlich per Reglement gar nicht geht.



In den offiziellen Regeln der Formel 1 heißt es nämlich zu FT3:



"A further free practice session (P3), lasting one (1) hour and starting no less than eighteen (18) hours after the end of P2, will take place on the second day of on track running."



Heißt: Zwischen dem Ende von FT2 und dem Start von FT3 müssen per Reglement 18 Stunden liegen. Nach dem neuen Plan wird FT2 aber erst um 12:30 Uhr enden, womit FT3 also nicht vor 6:30 Uhr am Samstag stattfinden dürfte.



Faktisch beginnt es aber bereits um 5:30 Uhr. Die Formel 1 bastelt sich hier also wieder einmal neue Regeln zusammen. Was nicht passt, das wird passend gemacht ...