Der Monza-Freitag in der Analyse: Bitteres Debüt für Antonelli

Perez: Spätstart nach Getriebewechsel

Sergio Perez konnte erst verspätet ins zweite Training eingreifen. Red Bull hatte als Vorsichtsmaßnahme das Getriebe an seinem Auto gewechselt und war zur Session nicht rechtzeitig fertiggeworden. Daher musste er in den ersten Minuten noch zuschauen und kam am Nachmittag nur auf 14 Runden und Platz 15.



"Die Verspätung bedeutete, dass wir ein wenig ins Hintertreffen gerieten und der Plan für die Session sehr durcheinander geriet", sagt er. "Wir hatten ein paar mechanische Probleme, weil wir das Auto schnell zusammenbauen mussten. Wir müssen also einfach abwarten, was das Auto macht, wenn wir uns die Daten ansehen, und dann werden wir ein paar Dinge in Angriff nehmen müssen."



"Der Longrun sah wahrscheinlich etwas vielversprechender aus, und da es sich um ein mechanisches Problem handelte, sollte es einfacher zu beheben sein, aber das bedeutet, dass der Samstag nicht so einfach wird, wie wir gehofft hatten", so der Mexikaner. "Hoffentlich können wir morgen einen großen Schritt machen, vor allem über eine Runde, damit wir am Sonntag im Rennen kämpfen können."