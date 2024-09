Formel-1-Liveticker: Wird es bei McLaren langsam Zeit für Stallorder?

Hindert Perez Red Bull in der Entwicklung?

Mika Häkkinen geht mit Sergio Perez hart ins Gericht und sieht den Mexikaner als einen Grund an, wieso Red Bull in den vergangenen Wochen zurückgefallen ist. Als Ex-Fahrer fällt es Häkkinen schwer, andere Fahrer kritisch zu beurteilen, "aber die Formel 1 ist ein brutaler Sport", meint der zweimalige Weltmeister in einem Videofazit auf dem YouTube-Kanal von Unibet.



"Die Lücke zwischen Max und Sergio hat sich ständig vergrößert, und das bedeutet, dass man die Daten nicht bekommt", sagt Häkkinen. "Man bekommt nicht die Informationen von beiden Autos, um das Auto so schnell zu entwickeln, wie es nötig ist. Und das war ein echter Nachteil für die Entwicklung des Teams."



"Ich versuche, Kritik zu vermeiden", betont er. "Ich möchte nur sagen, dass man zwei absolute Spitzenfahrer braucht, damit das Team die Daten und die verschiedenen Anpassungen, die sie an der Aerodynamik des Autos oder an der Mechanik vornehmen, vergleichen kann. Man muss ständig vergleichen, und an einem Rennwochenende ist die Zeit sehr kurz, so dass ein Auto allein das Team nicht voranbringen kann."



Perez sei aber nicht in der Lage gewesen, Red Bull diesen Vergleich zu ermöglichen, was sich negativ ausgewirkt habe.



Ihn wundert das, weil Perez natürlich schon seit 2012 in der Königsklasse fährt und viel Erfahrung besitzt. "Es ist nicht das erste Jahr oder das zweite Jahr. Er ist schon eine lange Zeit dabei. Er hatte die Chance, sich selbst zu studieren, sich selbst zu verstehen. Was braucht er, um die Nummer eins zu sein? Und das hat er nicht getan."