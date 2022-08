Formel-1-Liveticker: Das Piastri-Beben und seine Folgen

Fährt Piastri im Training?

Eine Randnotiz ist auch das Thema Freitagstraining. Alpine muss in dieser Saison noch an zwei Freitagen einen Rookie ans Steuer lassen. Das sollte normalerweise Piastri sein. Aber nach den gestrigen Entwicklungen ist das nicht mehr in Stein gemeißelt.



Warum sollte Alpine einen Fahrer einsetzen, der mutmaßlich gar nicht für das Team fahren will? Außer man hat Piastri vertraglich zugesichert, dass er zwei Trainings fahren darf. Aber je nach Ausgang der Situation, ist da noch viel möglich.



Ein paar andere Kandidaten hätte Alpine noch in der Hinterhand: Jack Doohan und Oliver Caldwell fahren in der Formel 2, in der Formel 3 stünden zudem Victor Martins und Caio Collet parat.