Formel-1-Liveticker: Das Qualifying als größte Schwachstelle von Lando Norris?

Langer Prozess

Bei Haas ist durchaus Ernüchterung eingekehrt. Das größte Update der Rennstall-Historie in Austin hat noch keine wirklichen Früchte getragen, die Frustration bei Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen steigt, aber Teamchef Günther Steiner versuchte am Brasilien-Wochenende für ein wenig Geduld zu werben, aber auch den Finger in die Wunde zu legen:



"Wir lernen, was nicht funktioniert, aber ich denke, wir müssen es in den Griff bekommen", sagte er gegenüber Motorsport.com. "Wir wissen, was wir im Aerobereich brauchen. Aber wir müssen es dennoch schaffen, das ist klar."



"Ich hoffe, dass wir im Windkanal in die richtige Richtung gehen. Und für das nächste Jahr werden wir das ausmerzen, wir werden etwas über die Kühlung der Felgen und all diese Dinge lernen. Im Moment haben wir kein großes Problem mehr mit der Karkassentemperatur, es ist nur noch das Rutschen, die Überhitzung der Oberfläche."



"Wir lernen Stück für Stück, aber wir können nicht immer nur lernen, wir müssen auch Ergebnisse liefern, um ehrlich zu sein. Wenigstens tun wir etwas, denn das andere Auto hat einfach nicht funktioniert."